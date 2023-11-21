21 ноября 2023, 12:55
Зеленский обвинил российские спецслужбы в подготовке «Майдана-3»
Зеленский: российские спецслужбы планируют операцию «Майдан-3»
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun заявил о готовящейся операции «Майдан-3». По его словам, провести ее собираются в конце 2023 года российские спецслужбы.
Зеленский заверил, что такая информация поступила ему от разведки Украины и ее партнеров на минувшей неделе.
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Никаких деталей он не привел, но указал, что так называемый «Майдан-3» якобы планируют провести до конца этого года. По его мнению, содержание этого плана может меняться, а конечной целью необязательно выступает его физическое устранение.
«Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть», — указал президент Украины.
Тут же он снова исключил проведение выборов президента в республике. Они должны были состояться весной 2024 года. По мнению Зеленского, проводить их в условиях военного положения незаконно.
Владимир Зеленский
Украина
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