Мир 21 ноября 2023, 12:55 Зеленский обвинил российские спецслужбы в подготовке «Майдана-3» Зеленский: российские спецслужбы планируют операцию «Майдан-3» Keystone Press Agency / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun заявил о готовящейся операции «Майдан-3». По его словам, провести ее собираются в конце 2023 года российские спецслужбы.

Зеленский заверил, что такая информация поступила ему от разведки Украины и ее партнеров на минувшей неделе.

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Никаких деталей он не привел, но указал, что так называемый «Майдан-3» якобы планируют провести до конца этого года. По его мнению, содержание этого плана может меняться, а конечной целью необязательно выступает его физическое устранение.

«Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть», — указал президент Украины.

Тут же он снова исключил проведение выборов президента в республике. Они должны были состояться весной 2024 года. По мнению Зеленского, проводить их в условиях военного положения незаконно.