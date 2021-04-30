Зеленскому предложили еще несколько мест для встречи с Путиным

Политолог Дмитрий Родионов предложил Владимиру Зеленскому свои варианты для встречи с Владимиром Путиным. По мнению эксперта, украинский лидер на самом деле не готов говорить с президентом России.

Политолог назвал последние высказывание украинского лидера «полетом фантазии».

«То он предлагал в Донбассе встретиться, то в Ватикане. Давайте рассмотри Мекку, Тибет — что еще у нас есть из религиозных центров?» — заявил Родионов Пятому каналу.

Политолог считает, что Зеленский своими высказываниями пытается для своей аудитории создать видимость того, что «он предлагает, а Путин отказывается». На самом же деле Родионов уверен, что президенту Украины не о чем говорить с Путиным. По его словам, пока украинский лидер не будет выполнять минские соглашения, президент РФ не будет говорить на тему Донбасса.

Сам Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Однако затем заявил, что лучшим местом для переговоров будет Ватикан.

Президент России считает, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе Украина должна вести диалог с руководством ЛНР, ДНР и только потом — с Кремлем. При этом Путин готов принять Зеленского в Москве, если украинский лидер захочет обсудить двустороннюю повестку.