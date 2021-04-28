Зеленский задумался о встрече с Путиным в Ватикане

Владимир Зеленский предположил, что мог бы встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане. В интервью итальянским СМИ он заявил, что это подходящее место для разговора президентов о мире.

«Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол — это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта», — заявил Зеленский в интервью итальянскому изданию la Repubblica.

Он напомнил, что в Ватикан, согласно истории, часто приезжали правители для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Он назвал папу пророком мира. Зеленский уверен, что именно Ватикан будет вызывать доверие обеих стран. Украинский президент заявил, что встреча необходима, потому что нужно остановить войну в Донбассе.

«Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между офисом президента Украины и администрацией президента России. Со своей стороны я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю офиса Андрею Ермаку», — сказал Зеленский.

Он добавил, что реального диалога между Россией и Украиной не было давно.