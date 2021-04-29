Песков заявил о готовности Путина сесть и поговорить с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин готов начать диалог со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях», — процитировало его РИА «Новости».

По словам Пескова, пока из офиса президента Украины по встрече с Путиным никакой информации не поступало.

Он подчеркнул, что отношения Москвы и Киева сложно назвать простыми. И они лишь ухудшались следом за эскалацией обстановки в Донбассе.

«Напряжение было изрядное и остается выше нормы. Провокации ВСУ на линии разграничения были ежедневными», — добавил Песков.

Накануне Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что подходящим местом для встречи с Путиным является Ватикан. До этого он выдвинул предложение провести переговоры в Донбассе. Путин в ответ не исключил, что такая встреча может пройти в Москве.

Последний раз очная встреча президента России и президента Украины прошла в декабре 2019 года в Париже в рамках саммита «нормандской четверки».