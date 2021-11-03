Зеленскому пообещали «очень плохой» конец в Украине

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» порассуждал о будущем украинского лидера Владимира Зеленского. Он предположил, что нынешний президент может закончить так же, как бывший — Владимир Янукович.

По мнению Мураева, все дело в том, что Зеленский допускает те же ошибки, что и Янукович, в управлении страной.

«А вы думаете Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончится. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», — смело заявил Мураев.

Политик сравнил нынешнюю экономическую ситуацию в Украине с той, которая была перед гражданской войной и забастовками на Майдане в 2013 году, и решил предупредить Зеленского о том, что ему пора меняться.

Он также с сожалением добавил, что положение дел в стране становится все хуже, кризис нарастает, и если так пойдет дальше, то Украину просто поделят ее соседи.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко советовал Зеленскому признать свои ошибки и уйти со своего поста. Политолог Дмитрий Корнейчук тоже сетовал на действия Зеленского и утверждал, что вскоре они приведут к тотальной зависимости страны от «Газпрома» — Украине придется соглашаться на любую цену за газ.