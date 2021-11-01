Бывший генпрокурор Украины рассказал Зеленскому способ «спасти» страну от России

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, как можно спасти страну от «нападок России». Он посчитал, что для этого президент Владимир Зеленский должен признаться в «своих грехах» и уйти со своего поста. Эти слова чиновника передала «Газета.ru» со ссылкой на местное издание «Украинская правда».

«Энергетическая катастрофа непутевого правительства Зеленского, международная апатия из-за неадекватной внешней политики, помноженные на постоянную ложь Зеленского и его моносброда», — перечислил негативные, по мнению спикера, черты правления нынешнего лидера страны.

Луценко предположил, что властям России проще, когда на посту президента Украины находится слабый человек с небезупречной репутацией. Они могут использовать негативные моменты его биографии для своих политических маневров.

Также Луценко предложил и свое решение этой проблемы. Он посчитал, что нужна срочная отставка Зеленского и внеплановые новые выборы главы Верховной рады. После нужно будет, согласно его стратегии, собрать новое правительство — только так можно будет защитить страну.