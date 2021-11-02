Украинский политолог объяснил, почему Зеленскому придется подчиниться Путину

Политолог Дмитрий Корнейчук выразил уверенность в том, что украинскому правительству придется соглашаться на любые условия Москвы. Свое видение будущего Украины он озвучил в эфире телеканала UkrLive.

Украине придется поступить так из-за ошибок в управлении страной ее обеих лидеров — нынешнего и предыдущего. По мнению Корнейчука, Владимир Зеленский и Петр Порошенко проводили неправильную энергетическую политику.

«Власть сознательно — и Порошенко, и Зеленский — ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. Опять пойдем на поклон к Москве», — констатировал политик.

Также он добавил, что Зеленский и Порошенко ведут в России бизнес, и посоветовал задаться вопросом, сделали ли эти два человека действительно что-то полезное для независимости Украины. Потому что то, что происходит сейчас, ведет лишь к капитуляции перед «Газпромом».

«„Газпром“ может выставлять любую цену на свой газ, и мы вынуждены будем соглашаться», — посетовал Корнейчук и предположил, что переговоры по поставкам газа начнутся уже в течение месяца.