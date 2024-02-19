Мир 19 февраля 2024, 11:45 Зеленскому напомнили, что его полномочия как президента скоро закончатся Азаров: полномочия Зеленского как президента Украины закончатся в ночь на 21 мая President Of Ukraine/Keystone Press Agency/globallookpress

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Полномочия Владимира Зеленского в качестве президента Украины закончатся в ночь на 21 мая. В этот же момент он утратит свою легитимность, заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook*.

«Легитимным ли Зеленский станет после 21 мая 2024 года? Нет. В этот день заканчивается срок его полномочий», — указал он.

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Экс-премьер Украины напомнил, что об этом гласит конституция страны. В законе не предусмотрена отмена президентских выборов при введении военного положения. Азаров подчеркнул, что эта тема должна стать ключевой для тех, кто сейчас «борется с киевским режимом».

Об этом же говорил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он также напомнил, что полномочия Зеленского истекут 21 мая. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что при необходимости западные союзники сами отправят его в отставку.

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.