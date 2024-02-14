Мир 14 февраля 2024, 03:14 Депутат Рады заявил о невозможности продления полномочий Зеленского Депутат Рады Дубинский: после 21 мая нельзя продлить полномочия Зеленского РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая, после чего их нельзя будет продлить. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Полномочия <…> истекают в ночь на 21 мая 2024 года и не могут быть продлены, как в случае с Верховной радой», — отметили в сообщении.

Реклама

По словам Дубинского, Зеленский будет продолжать исполнять свои обязанности, когда наступит период, предшествующий вступлению в должность нового президента страны. Однако для такого варианта на Украине нужно провести выборы, которые невозможны в условиях военного положения.

Парламентарий также напомнил, что любая не предусмотренная законом пролонгация является «узурпацией».

Дубинский ранее сообщило том, что офис президента Украины Владимира Зеленского начал готовится к созданию правительства «национального единства». Так, грядет смена премьер-министра Дмитрия Шмыгаля.