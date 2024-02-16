Мир 16 февраля 2024, 06:32 Страны Запада устроят протесты и снимут Зеленского с поста президента — политолог Политолог Бортник: Запад раздавит Зеленского под предлогом нелегитимности РИА «Новости»

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В случае необходимости коллективный Запад добьется отставки Владимира Зеленского с поста президента Украины. Союзники поднимут вопрос о легитимности его власти и организуют протесты оппозиции, заявил в интервью YouTube-каналу «Да это так» директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Если они когда-то решат, что Зеленский больше не нужен, то через вопрос легитимности нашего президента и раздавят», — сказал он.

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Предлогом для свержения президента, по мнению политолога, станет истечение срока его полномочий — весенние выборы отложили из-за военного положения. Руслан Бортник заявил, что страны Запада смогут использовать это против Владимира Зеленского. Он предупредил, что Германия, Франция, Великобритания и США способны подорвать международную поддержку политика, прекратить встречи с ним и спровоцировать протесты оппозиции.

Отказ Владимира Зеленского назначить президентские выборы связывали с конкуренцией. На этот пост мог претендовать бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. За два месяца до его отставки местные СМИ сообщали, что голосование пройдет только после дискредитации популярного генерала.