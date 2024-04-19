Мир 19 апреля 2024, 11:04 Зеленского в Германии обвинили в уничтожении Украины ради США Немецкий бизнесмен Дотком: Зеленский разрушил Украину ради спонсоров из США Официальный сайт президента Украины

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Владимир Зеленский стал президентом Украины благодаря обещаниям мира, но заняв этот пост, спровоцировал конфликт с Россией. Он разрушил страну, чтобы угодить спонсорам из США, заявил немецкий предприниматель Ким Дотком на странице в X.

«Комик, который выиграл президентские выборы на Украине благодаря обещанию мира, разрушил свою страну и уничтожил поколение людей, спровоцировав конфликт с Россией для своих американских кукловодов», — сказал он.

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Теперь, по словам предпринимателя, Владимир Зеленский остался ни с чем. Ким Дотком заявил, что США не исполнили обещание о непоколебимой поддержке.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский в течение нескольких лет выводил деньги за границу и продумывал пути побега. По информации политика, ему помогала Великобритания.