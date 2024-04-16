Мир 16 апреля 2024, 10:51 Зеленский заблаговременно обеспечил себе эвакуацию Азаров: Зеленский обеспечил себе возможность эвакуации за границу Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский за несколько лет обеспечил себе пути эвакуации из страны, выводя деньги за рубеж. Об этом заявил экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.

«Зеленский все эти годы занимался выводом денег за рубеж, которые они активно нарабатывали путем всяких афер, коррупции. <…> При том масштабе преступлений, которые творил Зеленский, он должен был запасные отходы для себя предусмотреть», — уверен он.

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Азаров предположил, что «определенные гарантии» украинскому лидеру дала Великобритания.

Он добавил, что пути эвакуации себе обеспечивал и друг Зеленского, его бывший первый помощник Сергей Шефир. Скорее всего, все счета, офшоры, недвижимость оформлялись именно на него, отметил Николай Азаров.

Еще два года назад, перед самым началом спецоперации, отец Владимира Зеленского Александр заявил, что семья не планирует уезжать из страны на фоне обострения ситуации. Александр Зеленский сообщил, что он и его родные «лучше умрут за Украину», и обругал СМИ, которые «мелют одну ерунду».