Мир 30 марта 2023, 09:38 Зеленского уличили в готовности жертвовать жизнями тысяч украинцев Экс-советник Макгрегор заявил о готовности Зеленского жертвовать жизнями тысяч украинцев РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский ради собственного пиара готов пожертвовать тысячами жизней граждан. Такое заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, Зеленский не осознает, какую масштабную общественную угрозу он создал на Украине.

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«Зеленский фактически признал, что готов пожертвовать десятками тысяч жизней. Такие крупные жертвы ему необходимы, чтобы создать впечатление, что он еще может одержать победу в борьбе с Россией», — заявил Макгрегор.

Бывший советник подчеркнул, что Зеленский не желает отказываться от обороны Артемовска только ради личной выгоды.

Ранее президент Украины заявил, что в случае поражения боевиков ВСУ под Артемовском Запад начнет подталкивать его к поиску компромисса с Россией.

В ответ ему британские пользователи Сети заявили, что НАТО и США продолжат выступать против России до последнего украинца.