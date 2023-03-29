Мир 29 марта 2023, 22:05 «Надо было раньше думать». Британцы предрекли Украине крах после слов Зеленского об Артемовске Читатели Daily Mail предсказали крах Украины после слов Зеленского о компромиссе с Россией РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном компромиссе с Россией в случае, если ВСУ потерпят поражение в боях за Артемовск. Читатели британской газеты Daily Mail стали активно комментировать слова украинского лидера под статьей на сайте издания.

«Надо было думать об этом раньше, когда соглашался на сделку с НАТО, а теперь все — наступает крах твоей стране», — написал пользователь Сети.

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«Запомни, Зеленский: США и НАТО будут воевать с Россией до последнего украинца!» — добавил другой.

«Конечно, компромиссы. Только не затягивай с этим, и тогда многие украинцы смогут вернуться домой целыми и невредимыми», — отметил еще один читатель. .

«Компромисс был неизбежен. Сколько украинцев погибло, пока Зеленский наслаждался славой?» — задается вопросом пользователь.

Запад начнет подталкивать Украину к компромиссу в случае поражения в боях за город Артемовск в ДНР. Об этом украинский президент заявил в интервью изданию The Associated Press. Авторы статьи считают, что откровения Зеленского говорят о политическом поражении в Артемовске.