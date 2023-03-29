Спецоперация 29 марта 2023, 09:24 Зеленский назвал последствия поражения ВСУ в Артемовске Президент Зеленский: в случае поражения в Артемовске Украину начнут толкать к компромиссу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные страны начнут подталкивать Украину к компромиссу в случае поражения в боях за город Артемовск в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его слова привело издание Associated Press.

«В случае поражения в Артемовске давление со стороны Запада появится очень быстро. Нас начнут подталкивать к компромиссу с Россией», — сказал он.

Реклама

Зеленский признал, что украинское общество при этом варианте развития событий также начнет ощущать усталость от происходящего.

«На этом этапе любое поражение способно подорвать боевой дух наших военных», — добавил президент.

Авторы статьи подчеркнули, что откровения Зеленского свидетельствуют о том, что поражение в Артемовске станет политическим, а не тактическим.

Ранее российский военкор Александр Сладков предрек полное окружение Артемовска и взятие в плен дислоцированных в городе украинских боевиков.