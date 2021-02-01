Зеленского оскорбило решение США опубликовать его разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал публикацию стенограммы телефонного разговора с бывшим правителем США Дональдом Трампом оскорбительной. Белый дом, по его мнению, не должен был этого делать.

«Я читаю [в СМИ], что Трамп оказывал давление [на меня]. Я был очень оскорблен, услышав это. Почему? Потому что я — президент Украины. Мы можем быть меньше, чем США, но мы — независимая Украина. Поэтому он не давил на меня, я никогда так не скажу», — заявил Зеленский в интервью HBO и информационному порталу Axios.

Телефонный разговор, который состоялся в июле 2019 года, стал поводом для запуска осенью того же года процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Демократы заявили, что Трамп оказывал давление на украинского президента, чтобы Киев помог главе вашингтонской администрации избраться на второй срок. Белый дом, чтобы доказать обратное, опубликовал стенограмму разговора лидеров двух стран.

Министерство юстиции США не увидело в беседе нарушений национального законодательства. Дальнейшее расследование не стали проводить из-за отсутствия оснований.

В прошлый раз отстранить Дональда Трампа от должности не получилось. Сенат, в котором большинство республиканцев, оправдал президента.

В интервью HBO Зеленский также рассказал, что не считает Китай геополитической угрозой для Украины, а состоявшиеся в начале января беспорядки в Капитолии США заставили задуматься, стоит ли США считать примером демократии.