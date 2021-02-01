После состоявшихся в начале января беспорядках в Капитолии миру будет трудно воспринимать США как мерило демократии. Это зрелище привело в шоковое состояние президента Украины Владимира Зеленского, который признался, что пересмотрел свои представления о Соединенных Штатах.

В интервью американскому порталу Axios он заявил, что все привыкли верить в то, что в США есть идеальные демократические институты и там власть передается спокойно. Украина пережила две революции и в мире постоянно происходит нечто подобное.

«Но чтобы это могло произойти в Соединенных Штатах? Никто этого не ожидал. Я очень волновался. Я не хотел, чтобы у вас был переворот и жертвы. Просто после такого, я думаю, странам будет трудно воспринимать США, как символ демократии в мире», — сообщил Зеленский.

Он признался, что бывший президент США Дональд Трамп был зациклен на запугивании Киева. В ходе их печально известного телефонного разговора он не был заинтересован в партнерских отношениях с Украиной. Трамп хотел, чтобы власти страны объявили о начале расследования в отношении Хантера Байдена, сына его политического соперника. Экс-президент США рассчитывал в качестве рычага давления использовать сотни миллионов долларов, которые должны были выделить в помощь Украине. Деньги он дал только после того, как тревогу забили члены Конгресса.

После инаугурации президента США Джозефа Байдена представители офиса украинского президента признались, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани всегда вел себя по отношению к Украине агрессивно. Он требовал подтвердить коррупционные махинации Хантера Байдена.