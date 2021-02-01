Зеленский отказался считать Китай геополитической угрозой для Украины

«Я не могу с этим (утверждением, что КНР — угроза для Украины — прим. ред.) согласиться, потому что на Украине мы этого не чувствуем. <…> Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес, если определенная страна относятся к вам с уважением, уважают ваш народ и границы, они могут присутствовать в вашей стране», — заявил Владимир Зеленский.

Глава Украинского государства подчеркнул, что есть множество разных угроз, которые исходят от сильных государств. По его словам, между Китаем и Соединенными Штатами сейчас идет некое подобие холодной войны.

В этом же интервью он поделился мнением, что после штурма Капитолия миру будет трудно воспринимать США как мерило демократии. Зеленский рассказал, что бывший президент США Дональд Трамп запугивал Киев и требовал подтвердить махинации сына действующего руководителя Соединенных Штатов Джо Байдена — Хантера.