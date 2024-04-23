Мир 23 апреля 2024, 10:39 Зеленского обвинили в желании «добить последних украинцев» Захарова: Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, чтобы добить РИА «Новости»

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Президент Владимир Зеленский выманивает на деньги Соединенных Штатов последних украинцев, чтобы добить и их. Такое заявление в своем Telegram-канале сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила о законе, который принял МИД Украины. Дипведомство запретило оказывать консульские услуги мужчинам — гражданам страны призывного возраста, которые уехали за границу. С 24 апреля они смогут оформить только документы для возвращения в республику. Захарова заметила, что западные элиты руками Зеленского и его «псевдоукраинской банды вымарывают украинцев».

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«В правительстве и правящих кругах Украины все эти годы украинцев-то и не было. Пришлую нечисть разбавляли маргиналами с чубами, называя их борцами за независимость Украины», — указала дипломат.

По ее словам, Украиной на самом деле управляли те, кто к ней исторически никогда отношения не имел. Страну разворовали, историю переписали, а памятники уничтожили. Поэтому «элитам» ничего не осталось, кроме физического уничтожения коренного населения, указала она.

Захарова подчеркнула, что таким же образом поступили «цивилизованные» люди с индейцами в Северной Америке.

«Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы и их добить», — резюмировала дипломат.