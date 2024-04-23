23 апреля 2024, 10:39
Зеленского обвинили в желании «добить последних украинцев»
Захарова: Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, чтобы добить
Президент Владимир Зеленский выманивает на деньги Соединенных Штатов последних украинцев, чтобы добить и их. Такое заявление в своем Telegram-канале сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила о законе, который принял МИД Украины. Дипведомство запретило оказывать консульские услуги мужчинам — гражданам страны призывного возраста, которые уехали за границу. С 24 апреля они смогут оформить только документы для возвращения в республику. Захарова заметила, что западные элиты руками Зеленского и его «псевдоукраинской банды вымарывают украинцев».
Реклама
«В правительстве и правящих кругах Украины все эти годы украинцев-то и не было. Пришлую нечисть разбавляли маргиналами с чубами, называя их борцами за независимость Украины», — указала дипломат.
По ее словам, Украиной на самом деле управляли те, кто к ней исторически никогда отношения не имел. Страну разворовали, историю переписали, а памятники уничтожили. Поэтому «элитам» ничего не осталось, кроме физического уничтожения коренного населения, указала она.
Захарова подчеркнула, что таким же образом поступили «цивилизованные» люди с индейцами в Северной Америке.
«Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы и их добить», — резюмировала дипломат.
Владимир Зеленский
Законы
Мария Захарова
Мужчины
Украина
Деньги
Реклама
Реклама