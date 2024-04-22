Мир 22 апреля 2024, 23:38 Украинцев призывного возраста оставили без консульских услуг МИД Украины запретил оказывать за рубежом консульские услуги украинцам от 18 лет РИА «Новости»

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МИД Украины запретил оказывать консульские услуги мужчинам призывного возраста за рубежом. Это распоряжение уже получили руководители зарубежных дипломатических учреждений страны, сообщил RT.

Начиная с 24 апреля лицам от 18 до 60 лет можно будет оформить документы только для возвращения на Украину. Запрет ввели до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации.

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Письмо подписал первый замминистра иностранных дел Андрей Сибига с пометкой «держать выполнение данного поручения на особом контроле».

Украинский лидер Владимир Зеленский 16 апреля подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации в стране.

Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков ранее назвал законопроект «приговором» для Зеленского. По мнению других экспертов, исключение нормы о демобилизации еще сильнее демотивирует украинских бойцов.