Мир 23 апреля 2024, 10:04 Захарова упрекнула США в сегрегации Захарова сочла сегрегацией нежелание США интересоваться судьбой журналисты Лиры РИА «Новости»

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Игнорирование администрацией США судьбы американского журналиста Гонсало Лиры на Украине свидетельствует о сегрегации. Об этом в Telegram-канале написала представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Госдеп обратил внимание на нарушение прав человека на Украине.

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«У ведомства, в частности, якобы есть достоверная информация о пытках, насильственных исчезновениях и жестоком, бесчеловечном обращении. Про американского журналиста Гонсало Лиру, которого убили в украинских застенках, в докладе ни слова. Тогда на основе каких критериев Госдеп готовит подобные доклады?» — задалась вопросом она.

Захарова напомнила, что после задержания с поличным во время передачи секретных документов Эвана Гершковича американские официальные лица ссылались на его статус журналиста, но про Лиру не сказали ничего.

«Это не двойные стандарты, это настоящая сегрегация», — заключила дипломат.

В начале января стало известно о смерти американского журналиста чилийского происхождения Гонсало Лиры в тюрьме на Украине. Он вел расследование о Джо Байдене и Владимире Зеленском.