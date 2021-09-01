Украинского президента Владимира Зеленского без малейших полутонов ненавидят в Кремле. Об этом заявил советник главы Украины Алексей Арестович.

«Разные сигналы из Москвы доносятся, в том числе, что Зеленского ненавидят в Кремле щедрой и искренней ненавистью без малейших полутонов. Понятно почему. Они думали, что мальчик-артист, мы его сейчас быстро обломаем, но наломать не удалось ни на чем и никак», — сказал советник журналисту Роману Цимбалюку. Интервью опубликовано на YouTube.

По словам Арестовича, Зеленский ведет себя очень жестко. Президент полностью формирует повестку Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее советник украинского лидера заявил о необходимости переименовать страну. Он предложил название Русь-Украина. Арестович пояснил, что Украина и является Русью, а Россия на это наследие может претендовать только с натяжкой.

Предложение советника Зеленского уже прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она предложила свой вариант нового названия для Украины — Укрусь.