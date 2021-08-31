«Укрусь»: Захарова озвучила свой вариант нового названия для Украины

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил о необходимости переименовать страну в Русь-Украину. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила свой вариант названия.

«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрусь. Не благодарите», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украину необходимо переименовать в Русь-Украину. По его словам, сейчас власти страны работают над этим вопросом. Также Арестович добавил, что войну должны называть правильно — русско-российской. По его словам, Украина и является Русью, а Россия на это наследие может претендовать только с натяжкой.

Отношения Украины и России ухудшились в 2014 году. Тогда на Украине произошел государственный переворот. В итоге появились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, а жители Крыма проголосовали на референдуме за присоединение полуострова к российской территории.