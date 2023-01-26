Эксклюзив 26 января 2023, 13:50 Названы причины, почему НАТО не отправит самолеты на Украину Военный эксперт Сивков: Зеленский не дождется истребителей от НАТО Unsplash

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Лидер Украины Владимир Зеленский попросил НАТО отправить для нужд ВСУ истребители и ракеты. Однако канцлер Германии Олаф Шольц ранее уже заявил, что Берлин не будет поставлять самолеты Киеву. Ждать ли Украине помощи от Запада, «360» рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков.

«Поставлять ракеты могут только США, потому что только у них есть оперативно-тактические ракеты», — подчеркнул он.

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Что касается самолетов, по мнению военного эксперта, Зеленскому не стоит их ожидать по ряду причин.

Сивков отметил, что для размещения авиации, во-первых, Украине нужны аэродромы. Во-вторых, для обслуживания самолетов нужно топливо, комплектующие и обученный экипаж. Кроме этого, нужны еще боеприпасы, добавил собеседник «360». При этом эксперт подчеркнул, что все эти аэродромы будут под прицелом России.

«В таком случае истребители могут действовать с территории стран НАТО. Однако это будет прямым вовлечением других государств к участию в военных действиях против России. Поэтому никто не хочет в это ввязываться и не будет», — заключил Сивков.

Накануне президент США Джо Байден официально заявил об отправке на Украину танков M1 Abrams в количестве 31 единицы. Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, прежде чем боевые машины окажутся в Киеве, потребуется много месяцев.