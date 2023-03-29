Мир 29 марта 2023, 08:15 Зеленский заявил о желании встретиться с Си Цзиньпином Президент Зеленский готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине Фото: офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином на своей территории. Такое заявление он сделал в интервью агентству Assosiated Press.

«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — сказал Зеленский.

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По его словам, он никак не контактировал с китайским лидером в течение прошлого года. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин ничего не сказала о возможности переговоров Зеленского и Си Цзиньпина. Она подчеркнула, что Китай поддерживает связь со всеми сторонами, уточнило РИА «Новости».

Газета Financial Times, ссылаясь на чиновника из Евросоюза, сообщала, что ЕС «подталкивал» председателя КНР к разговору с президентом Украины. Недавно советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сказал, что телефонная беседа двух лидеров может не состояться ввиду неких организационных трудностей. Перед этим СМИ писали, что якобы Си Цзиньпин хотел позвонить Зеленскому после своей рабочей поездки в Москву.