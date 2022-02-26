Зеленский заявил о предложении лидеров Турции и Азербайджана провести переговоры с РФ
Зеленский не исключил, что Турция и Азербайджан организуют переговоры с Москвой
Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев готовы организовать переговоры Украины и России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский у себя в Telegram-канале.
«Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать», — сказал он в новом видеообращении.
По его словам, Алиев пообещал предоставить Украине помощь из-за нехватки нефти. Зеленский заверил азербайджанского коллегу в положительном исходе данной ситуации.
«Добрый друг Украины Ильхам Гейдарович Алиев, президент Азербайджана, с которым я переговорил о том, что нашей стране не хватает нефти, нефтепродуктов. Все непросто, но теперь все будет», — добавил Зеленский.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что украинские власти отказались от переговоров и предложили перенести этот вопрос на 26 февраля.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович позже объяснил причину отказа властей от переговоров с РФ. По его словам, их не устроили условия.