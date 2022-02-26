facebook_pixel
    26 февраля 2022, 21:13

    Зеленский заявил о предложении лидеров Турции и Азербайджана провести переговоры с РФ

    Зеленский не исключил, что Турция и Азербайджан организуют переговоры с Москвой

    Ольга Назаркина

    Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев готовы организовать переговоры Украины и России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский у себя в Telegram-канале.

    Зеленский заявил о предложении лидеров Турции и Азербайджана провести переговоры с РФ

    «Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать», — сказал он в новом видеообращении.

    По его словам, Алиев пообещал предоставить Украине помощь из-за нехватки нефти. Зеленский заверил азербайджанского коллегу в положительном исходе данной ситуации.

    «Добрый друг Украины Ильхам Гейдарович Алиев, президент Азербайджана, с которым я переговорил о том, что нашей стране не хватает нефти, нефтепродуктов. Все непросто, но теперь все будет», — добавил Зеленский.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что украинские власти отказались от переговоров и предложили перенести этот вопрос на 26 февраля.

    Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович позже объяснил причину отказа властей от переговоров с РФ. По его словам, их не устроили условия.