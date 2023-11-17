Мир 17 ноября 2023, 15:34 Зеленский заявил о подготовке Россией нового Майдана на Украине Bloomberg: Зеленский заявил, что Россия готовит «Майдан-3» для его смещения Ulf Mauder/dpa

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Россия якобы готовит новый госпереворот на Украине, чтобы сместить президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил сам украинский лидер на встрече с иностранными журналистами, его процитировало агентство Bloomberg.

По словам Зеленского, Россия будто бы хочет создать раскол и хаос в украинском обществе и в конечном счете сместить его с президентской позиции. Глава государства сообщил, что получил от разведки и партнеров информацию о якобы подготовке в РФ операции, которую на Украине назвали «Майдан-3».

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«Майдан для них — переворот, поэтому операция понятна», — сказал Зеленский.

В ходе встречи с представителями иностранной прессы президент Украины также сообщил, что пока сосредоточился на получении помощи от Запада. Без этой поддержки украинской армии придется отступать, пояснил Зеленский. Он отметил, что фокус западных партнеров сместился из-за обострения на Ближнем Востоке и других причин.