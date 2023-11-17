Мир 17 ноября 2023, 13:22 Зеленский пожаловался на забвение и предупредил об отступлении ВСУ Bloomberg: Зеленский признал, что без помощи Запада ВСУ будут отступать Официальный сайт президента Украины

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Внимание стран Запада переключилось на Ближний Восток, и Украина осталась без прежней поддержки. Президент Владимир Зеленский заявил — если ситуация не изменится, ВСУ придется отступить, сообщило агентство Bloomberg.

«Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада. Фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим», — сказал он.

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Обострение конфликта Израиля с Палестиной, по словам Владимира Зеленского, оттянуло на себя не только внимание стран Запада, но и поставки боеприпасов. Он пожаловался на нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Теперь их отправляют не только украинской армии, но и на Ближний Восток. Президент подтвердил, что объемы поставок сократились.

Владимир Зеленский прокомментировал внутриполитическую ситуацию на Украине. Он заявил со ссылкой на разведданные, якобы Россия стремится дезинформировать и расколоть украинское общество, чтобы устроить новый госпереворот.