Мир 16 февраля 2023, 06:23 Американцы отказались от идеи вернуть Украине Крым Politico: госсекретарь Блинкен признал нападение Украины на Крым «красной линией» для РФ РИА «Новости»

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Киевский режим планирует напасть на Крым по собственной инициативе. США не подталкивают его к возвращению полуострова, потому что считают это «красной линией» для России. Госсекретарь США Энтони Блинкен признался в этом во время видеосовещания с группой экспертов, рассказал Politico.

Четыре информатора рассказали журналистам о встрече в Zoom, которая прошла 15 февраля. На ней госсекретарь подчеркнул, что США не настраивают Украину на возвращение Крыма, так как считают его опасной затеей — она может спровоцировать эскалацию конфликта. Это целиком и полностью инициатива самого киевского режима.

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«Попытка Украины вернуть себе Крым станет для [президента России] Владимира Путина „красной линией“, которая может привести к более широкой реакции», — сказали они.

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Белый дом, по их словам, сосредоточился на военной помощи для достижения тактических целей. Энтони Блинкен примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и обсудит с высокопоставленными чиновниками дальнейшую поддержку киевского режима.

МВД Украины начало создавать штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса. Зампред России Дмитрий Медведев предупредил, что атаки по полуострову приравняют к удару по территории России и ответят на них любыми видами вооружений.