Мир 17 февраля 2023, 20:56 Страх перед Россией удержит США от поддержки идеи Зеленского об атаке Крыма Newsweek: США не позволят Украине ударить по Крыму из-за страха войны с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соединенные Штаты не окажут поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в его желании захватить Крым. Это обусловлено страхом втягивания в войну с Россией, написал обозреватель Дэниел Депетрис в статье для Newsweek.

«Ни одна земля в чужой стране не стоит потенциального обмена ядерным оружием с крупнейшей ядерной державой мира или эскалации, которая может привести к военной конфронтации между США и Россией», — объяснил он.

Реклама

Автор уверен, что Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дали ложные обещания поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Зеленскому не стоит надеется на их, если это может привести к войне между Россией и Западом, добавил Депетрис.

Реклама

«Полуостров Крым находится в составе России уже девять лет, и это не затрагивает интересы безопасности США», — резюмировал обозреватель.

Ранее стало известно, что администрация Владимира Зеленского приступила к доработке плана мирного урегулирования по Украине, который он планирует представить на саммите лидеров стран G20 в феврале.