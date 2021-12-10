Зеленский заявил о непроходимом «шлагбауме» на пути Украины в НАТО

Украина продолжает свой путь для вступления в НАТО, но на ее пути «шлагбаум», который невозможно обойти. Об этом в интервью телеканалу «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он не объяснил, что имеет в виду под словом «шлагбаум».

«Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом услышал от него, что решение о вступлении в НАТО должны принять жители Украины, а не кто-то еще.

Вступление Украины в Североатлантический альянс может привести к размещению на ее территории вооружений, которые станут прямой угрозой России. Страны Запада должны дать гарантии, что этого не произойдет. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении МИД России.

В ходе переговоров с Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден пообещал поднять этот вопрос со странами союзниками по альянсу. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что вопросы по гарантиями безопасности обсудят в группе по стратегической стабильности.