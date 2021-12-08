Путин выразил Байдену беспокойство из-за реальных угроз

Россия обеспокоена реальными угрозами безопасности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с американским лидером Джо Байденом. Об этом рассказал помощник российского главы государства Юрий Ушаков.

«Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном масштабе», — заявил Ушаков. Его процитировал РБК.

Одной из тем переговоров стала ситуация на Украине. Президент США высказал мнение о том, что передвижения войск РФ у границы с этой страной имеют угрожающий характер. Российский лидер в ответ сказал, что не нужно перекладывать ответственность на Россию. Ведь это НАТО пытается освоить украинскую территорию и наращивает военный потенциал у рубежей РФ.

Путин отметил, что российская сторона заинтересована в гарантиях того, что Североатлантический альянс не будут двигаться на восток и размещать ударные наступательные вооружения в соседних государствах. Кремль сообщил, что оба президента согласились дать поручения своим представителям начать консультации по этим чувствительным темам.

При этом Ушаков опроверг информацию о том, что Путин и Байден обсуждали отправку российских войск на Украину. Переговоры лидеров двух стран прошли 7 декабря в формате видеоконференции.