МИД назвал отношения России и Запада близкими к критической черте

Отношения России и стран коллективного Запада подошли к критической черте. Выходом из сложившейся ситуации может стать начало диалога о гарантиях безопасности. С этим мнением согласился президент США Джо Байден в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в официальном заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что к мнению американского лидера прислушались не все, а позицию России стали весьма вольно трактовать. Под предлогом поддержки НАТО продолжает толкать Украину к решению ситуации в Донбассе силовым путем. Это объясняется участившимися полетами самолетов-бомбардировщиков у российских границ и накачку соседней страны оружием.

МИД подчеркнул, что в случае включения Украины в НАТО на ее территории появятся ударные ракетные комплексы, которые станут реальной угрозой для России. Такое поведение приведет к серьезным военным рискам, которые могут перерасти в полноценную войну в Европе.

«Мы давно привлекаем внимание к недопустимости подобного развития событий», — отметили в министерстве.

В МИД напомнили, что президент России Владимир Путин выступил с предложением разработать правовые гарантии, которые исключают продвижение НАТО на восток и запрещают размещение оружия около западных границ.

«Настаиваем на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс», — говорится в сообщении.

Также МИД предложил согласовать расстояние для проведения учений, чтобы отвести их от линии соприкосновения России и стран Североатлантического альянса. Договориться о максимальной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов в Балтийском и Черном морях. А также возобновить регулярный диалог между военными ведомствами России, США и стран НАТО.

«Настоятельно призываем внимательно рассмотреть российские предложения и приступить к серьезным переговорам по достижению договоренностей, обеспечивающих справедливый и устойчивый баланс интересов на нашем общем пространстве», — подытожили в МИД.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в минувший вторник, 7 декабря. Главной темой беседы стала Украина и расширение НАТО на восток. Американский лидер заявил, что его беспокоит активизация российских войск на границе соседней страны. Владимир Путин отметил, что именно НАТО осваивает украинскую территорию, снабжает ее оружием и наращивает военный потенциал.

В минувший четверг Байден анонсировал подготовку встречи России со странами НАТО, чтобы обсудить опасения РФ по поводу расширения альянса. Президент США заявил, что сейчас изучает вопрос о гарантиях безопасности, о которых ему заявил Путин.