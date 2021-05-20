Зеленский заявил, что к СБУ есть много вопросов

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил причастности бывших сотрудников контрразведки Службы безопасности Украины к убийству журналиста Павла Шеремета. Глава государства заявил, что у него есть много вопросов к СБУ.

«Имеют ли отношение — сложно сказать, вероятность причастности во время этой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть», — сказал Зеленский на пресс-конференции, посвященной итогам второй годовщины на посту президента Украины. Его процитировало РИА «Новости».

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Его машина взорвалась в центре Киева. Журналист работал в белорусских СМИ, на российском телевидении, в частности, на Первом канале. Последние пять лет жил в украинской столице и сотрудничал с «Радио Вести» и интернет-изданием «Украинская правда». Заказчики убийства журналиста так и не найдены.

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года. Во втором туре он набрал 73% и обошел своего предшественника Петра Порошенко. Зеленский стал самым молодым украинским лидером за всю историю государства. Избранный президент обещал закончить конфликт в Донбассе, бороться с коррупцией.