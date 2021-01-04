Нацполиция Украины заявила о получении записей об убийстве Шеремета
Записи и документы получили сотрудники Нацполиции Украины, пишет издание «Украинская правда». Среди материалов якобы есть разговор Зайцева, записанный скрытым устройством 11 апреля 2012 года. Запись сделали в Минске во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа», в офисе экс-главы, утверждает издание. На записи озвучен и способ убийства Шеремета.
Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны сделать все возможное для поимки настоящих исполнителей, организаторов и заказчиков убийства журналиста. Он назвал преступление позором для страны. По словам украинского главы, Шеремет стоял за ценности демократии, права и свободы человека.
Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Он почти 10 лет работал на российском телевидении, а последние пять лет жил на Украине. Правоохранители завели уголовное дело и задержали подозреваемых.