Нацполиция Украины заявила о получении записей об убийстве Шеремета

Национальная полиция Украины заявила о получении материалов об убийстве журналиста Павла Шеремета. На записях якобы присутствует разговор экс-главы комитета госбезопасности Белоруссии Вадима Зайцева.

Записи и документы получили сотрудники Нацполиции Украины, пишет издание «Украинская правда». Среди материалов якобы есть разговор Зайцева, записанный скрытым устройством 11 апреля 2012 года. Запись сделали в Минске во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа», в офисе экс-главы, утверждает издание. На записи озвучен и способ убийства Шеремета.

Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны сделать все возможное для поимки настоящих исполнителей, организаторов и заказчиков убийства журналиста. Он назвал преступление позором для страны. По словам украинского главы, Шеремет стоял за ценности демократии, права и свободы человека.

Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Он почти 10 лет работал на российском телевидении, а последние пять лет жил на Украине. Правоохранители завели уголовное дело и задержали подозреваемых.