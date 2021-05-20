Зеленский испугался давать характеристику Путину

Украинский президент Владимир Зеленский не рискнул давать характеристику российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы не допустить возможного нарастания эскалации. Зеленский сказал, что не простит себе, если так произойдет, сообщило РИА ФАН.

Президент Украины объяснил, что старается быть осторожным в словах о Путине, потому что не хочет, чтобы его высказывания негативно отразились на отношениях двух стран.

«Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю», — сказал он.

По словам Зеленского, ему некогда думать о Путине.

«Я думаю только про встречу в том или ином формате», — отметил он.

Зеленский сегодня дает пресс-конференцию по случаю второй годовщины пребывания на президентском посту. Он сказал, что пока рано говорить о его выдвижении на второй срок. Он также заявил, что «эпоха бедности» на Украине обязательно завершится. Это произойдет тогда, когда все будут исправно платить налоги, а государство будет максимально «диджитализировано», написал RT.

Глава Незалежной также анонсировал крупный военный парад, который пройдет на суше и море. Он намечен на 24 августа, рассказала «Газета.ru».