Мир 10 декабря 2023, 08:03 Зеленскому напомнили о реальном отношении Латинской Америки к Украине Pagina 12: страны Латинской Америки не поддержат Зеленского Владимир Зеленский / РИА «Новости»

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Государства Латинской Америки не хотят поддерживать Украину, поэтому в Аргентине Владимира Зеленского вряд ли услышат, заявил автор аргентинской газеты Pagina 12 Даниель Керсфельд. Таким образом он прокомментировал планы президента Украины поехать на инаугурацию Хавьера Милея в Буэнос-Айрес.

Керсфельд считает, что Зеленский рассчитывает найти поддержку со стороны стран Глобального Юга. Однако украинская дипломатия до этого не добилась успеха в Латинской Америке.

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«Даже после нескольких попыток „проповедь“ украинского правительства против Москвы так и не смогла закрепиться в латиноамериканском контексте», — подчеркнул публицист.

Несмотря на получение помощи со стороны США, Киев не смог убедить латиноамериканских политиков вмешаться в украинских конфликт. Они едины в своем отказе держаться подальше от того, что происходит на другом континенте.

По мнению Керсфельда, Зеленский надеется обрести в Аргентине союзников. Журналист предложил избранному президенту не слушать украинского лидера, даже если союзничество с Киевом потенциально поможет набрать политические очки в отношениях с США. Для Аргентины такой шаг был бы крайне рискованным, подытожил автор материала.

Ранее Зеленский отказался выступать перед американскими сенаторами по видеосвязи. Решение было принято буквально в последние минуты перед подключением.