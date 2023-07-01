Мир 01 июля 2023, 12:03 Зеленский ввел санкции на 10 лет против почти 200 физических лиц Президент Зеленский ввел санкции против более чем 190 физлиц и 290 компаний Flickr

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Украинский лидер Владимир Зеленский ввел на десятилетний срок санкции против более чем 190 физических лиц, в частности граждан России. Президент выпустил указ, он опубликован на сайте главы государства.

Под ограничительные меры подпало 291 юридическое лицо, в частности российские заводы и компании, а также организации Белоруссии, Грузии и Казахстана. Так, санкции коснулись авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в Россию.

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Стало известно, что Зеленский подписал распоряжения об увольнении с должности руководителей Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского районов Киева. Документ появился на сайте президента Украины.

Ранее украинский лидер внес в Верховную раду законопроект, определяющий статус английского в стране как языка международного. Он хочет, чтобы все чиновники обязательно знали его. Также Зеленский в очередной раз предложил легализовать на Украине лекарства на основе каннабиса.