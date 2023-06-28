Мир 28 июня 2023, 13:26 Зеленский решил сделать английский языком международного общения на Украине Президент Зеленский внес в Раду законопроект, обязывающий чиновников знать английский Flickr

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, определяющий статус английского в стране как языка международного общения. Проект опубликовали на сайте украинского парламента.

«Английский язык принадлежит к языкам международного общения на Украине», — указано в документе.

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Законопроект предполагает, что английский язык обязаны знать главы местных администраций, офицеры, полицейские и прокуроры. Проект Зеленский определил как неотложный.

Украинские власти также рьяно выступают за запрет использовать русский язык. Ранее это стало причиной протестов на Украине. В начале июня во Львове юный уличный музыкант из Одессы исполнил песню Виктора Цоя на русском языке. Это не понравилось депутату городского собрания, которая поругалась с парнем, а потом отправила его в приют для беспризорных.

Ранее Зеленский предложил Раде праздновать Рождество на Украине 25 декабря. Он аргументировал это тем, что Россия навязала стране традицию отмечать его 7 января.