Мир 28 июня 2023, 17:31 Зеленский призвал легализовать на Украине лекарств на основе каннабиса Президент Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду легализовать лекарства на основе марихуаны. Производить такие препараты необходимо на территории страны, чтобы у жителей был к ним доступ. Выступление главы государства транслировали в эфире украинского телеканала «Рада».

«Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они ни казались для нас, должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам — украинцам и украинкам — не пришлось терпеть боль, стресс и травмы», — заявил он.

Реклама

Лекарства на основе медицинского каннабиса, как подчеркнул Зеленский, «мы должны наконец» сделать легальными. Чтобы у всех граждан, кому это необходимо, был доступ к таким препаратам.

В этот же день стало известно еще о нескольких предложениях Зеленского. Президент потребовал, чтобы все чиновники на Украине знали английский язык. Глава внес в Верховную раду неотложный законопроект, определяющий статус английского в стране как языка международного общения.

Кроме того, Зеленский предложил праздновать Рождество 25 декабря. Он сказал, что отмечать праздник 7 января — «навязанное Россией» решение. Украинский лидер изменил даты еще нескольких праздников.