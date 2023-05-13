Мир 13 мая 2023, 03:39 Воздушное пространство над Римом закроют из-за визита Зеленского La Repubblica: над Римом закроют воздушное пространство из-за визита Зеленского Pxhere

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Римские власти решили усилить меры безопасности из-за приезда президента Украины Владимира Зеленского. В связи с этим над городом закроют воздушное пространство, сообщила газета La Repubblica.

Контроль с воздуха осуществят при помощи вертолетов государственной полиции. На железнодорожных вокзалах и в аэропортах также намерены усилить контроль в связи с приездом Зеленского. Помимо этого, проверки будут проходить на набережных вдоль реки Тибр.

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Центр Рима, как уточнила газета, будет перекрыт правоохранителями. Украинский лидер, как ожидается, столицу Италии рано утром в субботу, 13 мая. Вероятно самолет с Зеленским на борту приземлится в аэропорту Чампино, указали журналисты.

Ранее сообщалось, что президент Италии Серджо Маттарелла проведет переговоры с Зеленским. Встреча состоится в президентском Квиринальском дворце в день прибытия украинского лидера в страну — 13 мая. Точное время встречи озвучено не было. Также СМИ сообщали, что с Зеленским может встретиться и папа римский Франциск. По данным журналистов, украинская сторона попросила об аудиенции у понтифика.