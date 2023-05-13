Мир 13 мая 2023, 16:52 Германия наградит Зеленского премией Карла Великого DPA: президент Украины Зеленский посетит Германию и получит премию Карла Великого РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский в воскресенье посетит Германию, где ему вручат премию Карла Великого. Об этом сообщило агентство DPA.

«В воскресенье Зеленский прилетит в Германию, где ему вручат престижную премию имени Карла Великого», — указали в материале.

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Премию вручают ежегодно в городе Ахен за вклад в объединение Европы. В разные годы ее получали Ангела Меркель, Билл Клинтон, Уинстон Черчилль, Генри Киссинжер, Тони Блэр и другие.

Ранее в субботу стало известно, что Зеленский прибыл в Рим для встречи в правительством и папой римским. Ради его визита над итальянской столицей закрыли воздушное пространство.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предлагал Зеленскому взять пример с лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и совершить «трусливое самоубийство».