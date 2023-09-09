Мир 09 сентября 2023, 00:01 Зеленский встретился с Борисом Джонсоном на Украине Зеленский опубликовал фотографию с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном Telegram-канал Владимира Зеленского

Читать 360tv в

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«С первых часов [конфликта] Борис Джонсон искренне поддерживает Украину и помогает <…> И сейчас продолжает прибавлять Украине международную поддержку», — сказано в публикации.

Реклама

Ранее Джонсон предложил принять Украину в Североатлантический альянс «без условий» немедленно. После этого заявления зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал принять бывшего британского премьера «без условий в психиатрическую лечебницу». По его словам, в таком месте Джонсон сможет строить из себя «крутого парня», требующего начала третьей мировой.

Российское посольство усомнилось в компетентности Джонсона после его обвинений в сторону президента РФ Владимира Путина. Тогда экс-премьер Британии заявил, что лидер России якобы угрожал ему ядерными ударами.