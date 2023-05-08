Мир 08 мая 2023, 09:45 Зеленский внес в Раду законопроект о праздновании Дня памяти и победы 8 мая Президент Украины Владимир Зеленский установил 9 мая Днем Европы РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о праздновании Дня Победы 8 мая. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Я подал в Раду законопроект, который предложил установить новую дату Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне — 8 мая», — написал он.

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Зеленский отметил, украинское общество никогда не забудет о своем вкладе в победу над Германией.

Также президент Украины постановил установить в стране День Европы и праздновать его 9 мая совместно со странами Евросоюза.

Ранее День Победы украинцы отмечали 9 мая. Дата была официальным государственным праздником, а 8 мая считался Днем памяти и примирения.

День Победы в России традиционно празднуют 9 мая, президент страны Владимир Путин называл его священным праздником.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что в этот день Путин соблюдет все необходимые традиции, а проводимая спецоперация не омрачит радость россиян.