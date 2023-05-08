08 мая 2023, 09:45
Зеленский внес в Раду законопроект о праздновании Дня памяти и победы 8 мая
Президент Украины Владимир Зеленский установил 9 мая Днем Европы
Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о праздновании Дня Победы 8 мая. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Я подал в Раду законопроект, который предложил установить новую дату Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне — 8 мая», — написал он.
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Зеленский отметил, украинское общество никогда не забудет о своем вкладе в победу над Германией.
Также президент Украины постановил установить в стране День Европы и праздновать его 9 мая совместно со странами Евросоюза.
Ранее День Победы украинцы отмечали 9 мая. Дата была официальным государственным праздником, а 8 мая считался Днем памяти и примирения.
День Победы в России традиционно празднуют 9 мая, президент страны Владимир Путин называл его священным праздником.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что в этот день Путин соблюдет все необходимые традиции, а проводимая спецоперация не омрачит радость россиян.
Владимир Зеленский
Украина
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