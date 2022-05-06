Песков рассказал, что Путин будет делать 9 мая

Президент РФ Владимир Путин 9 мая соблюдет все традиции. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Как я уже сказал, девятого числа Путин примет участие в военном параде, будет его выступление, также по традиции по завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что ситуация на Украине не омрачит государственный праздник. Об этом сообщило РИА ФАН. Песков подчеркнул, что для многих День Победы «исполнен чувства боли».

«День Победы для всех русских и россиян, почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза — это сакральный день, это главный праздник», — заявил Песков.

Его слова подтверждают данные опросов ВЦИОМ. Аналитики ведомства сказали, что более 65% жителей России считают День Победы одним из самых важных праздников в стране.