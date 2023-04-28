Общество 28 апреля 2023, 18:03 Путин назвал 9 Мая священным днем для России Президент России Путин назвал День Победы священным праздником для страны РИА «Новости»

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День Победы 9 мая является для России священным днем. Об этом на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге заявил президент страны Владимир Путин.

«День Победы является для нас, для всей России, священным днем», — сказал он.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что на 9 мая в 2023 году президент соблюдет все традиции. По его словам, Путин утром примет участие в военном параде на Красной площади, после чего возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Песков подчеркнул, что проводимая на Украине специальная операция не сможет омрачить для россиян праздник.

Также помощник Путина заявлял, что глава государства выступит с речью перед началом парада.

Ранее Путин заявил, что повышение доходов и качества жизни россиян является первоочередной задачей для парламента и правительства.