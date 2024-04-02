Мир 02 апреля 2024, 20:19 Зеленский ужесточил правила призыва в ВСУ Зеленский отменил статус «ограниченно годных» к службе в ВСУ РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский внес поправки в закон, согласно которым отменяется категория ограниченно годных к военной службе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Теперь в этой стране будут две категории призывников: «годен» или «не годен» к военной службе. Ограниченно годные в течение девяти месяцев должны будут пройти медкомиссию.

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Кроме того, возраст для мобилизации на Украине снизили на два года.

На Украине 31 марта должны были пройти выборы, но по решению президента их отменили. В результате изданные Зеленским акты после 20 мая потеряют законную силу.