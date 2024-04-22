22 апреля 2024, 17:53
Зеленский снова заговорил о переговорах с Россией
Зеленский: Украина готова начать переговоры с Россией в правильное время
Украина может начать переговоры с Россией. Попытки мирного урегулирования конфликта президент страны Владимир Зеленский обсудил с французским блогером Гуго Траверу.
«Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне и обсудить с ней», — сказал он.
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Политик ранее неоднократно заявлял, что не будет вести переговоры с Россией. Зеленский утверждал, ссылаясь на разведку, что президент РФ якобы не готов к диалогу. Причем Владимир Путин неоднократно указывал, что Россия со своей стороны всегда была готова к переговорному процессу.
Конференция по Украине состоится в Швейцарии 15–16 июня по просьбе киевских властей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью саммита станет утверждение «формулы мира» Зеленского.
Владимир Зеленский
Россия
Переговоры
Украина
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