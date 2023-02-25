Мир 25 февраля 2023, 00:05 Зеленского предупредили о последствиях создания диктатуры на Украине Экс-советник Кучмы: у стремления Зеленского достичь безграничной власти есть последствия РИА «Новости»

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Стремление президента Украины Владимира Зеленского достичь безграничной власти грозит серьезными проблемами. Такое мнение высказал бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Вы фактически создаете диктатуру, но вы тогда глупый, потому что любая диктатура заканчивается смертью диктатора — это известно, и система гибнет», — отметил эксперт.

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Соскин признался, что наблюдение за Зеленским вызывает у него печаль. Экс-советнику не нравится факт преследования Зеленским своих критиков. Он напомнил, что бывший актер сам неоднократно резко высказывался о правительстве Украины.

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До начала политической карьеры Зеленский выступал в «Студии Квартал-95». Он активно критиковал деятельность бывшего президента Петра Порошенко. При этом ни сам артист, ни его коллеги не подвергались гонениям. Также никто не пытался закрыть юмористическое шоу.

Ранее Зеленский попал впросак, заявив, что у США и России нет общей границы. Пользователи посмеялись на тем, что таким образом он признал Аляску российской территорией, пишет издание «Политика сегодня».