Мир 25 февраля 2023, 09:50 Арестович предрек Украине ложный путь развития Арестович: выбор моноэтнического пути развития отнимет время у правительства Украины Unsplash

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Перед Украиной возникла новая угроза в виде выбора ложного пути развития. К такому выводу пришел бывший советник главы офиса президента этой страны Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он поделился мнением в Telegram-канале.

«Набирает обороты идейный конфликт на историческом пути», — поделился Арестович.

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Также он предостерег земляков от выбора дальнейшего развития в качестве закрытой и моноэтничной страны. По его мнению, для Украины это обернется проблемами. Арестович сказал, что при таком пути развития страна не сможет расцвести и просуществовать на протяжении долгого времени.

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Арестович напомнил, что попытки реализовать подобные идеи уже случались около 100 лет назад. По его словам, в итоге это привело к потере государственности, голодомору и репрессиям. Экс-советник Зеленского отметил, что очередные попытки создать Украину как моноэтническое государство приведет к схожим последствиям.